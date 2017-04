Türkiye Gazetesi

Annelerimizin, hatta büyükannelerimizin gençlik kıyafetleri kıymete bindi. Moda, çiçekli, desenli, göz alıcı renklere büründü. Şimdide makyaj trendinde eskiye dönüş var... Geçtiğimiz günlerde İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen Beauty Eurasia’ya katılan makyaj artisti Tuğba Yıldırım, son yıllarda doğallığın hüküm sürdüğünü, far ve ruj başta olmak üzere doğal renklerin kullanıldığını hatırlatırken, bu yıl öne çıkan canlı renklere dikkat çekiyor ve “Evet, makyajda da 80’lere dönüyoruz” diyor. Yıldırım’ın minik tavsiyeleri şöyle:

¥ Çalışıyorsanız, her gün işe giderken cilde fondöten sürmek doğru değil. Hafif ışıltılı bir pudra ile cilde sağlıklı görünüm vermek mümkün.

¥ Renkli ve canlı renklerde far uygulamaları, belirgin allık ve parlak kırmızı rujlar yeniden hayatımıza giriyor.

¥ 2016’da kullandığımız aydınlatıcılar, bu defa göz kapaklarımızda olacak.

¥ Rujlar kıpkırmızı, koyu bordo olacak, rimeller bolca kullanılacak.