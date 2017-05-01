Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının merkezi olan Bakırköy'de yoğun güvenlik önlemleri alındı. E-5'ten Bakırköy meydanına giriş, İncirli Caddesi ve Ekrem Kurt Bulvarı trafiğe kapatıldı. Sabah Bakırköy'e gitmeye çalışan sürücüler de yolların kapandığını görünce şaşkınlık yaşadı. Polisin Bakıröy çevresindeki güvenlik önlemleri sürüyor