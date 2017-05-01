Bu yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının merkezi olan Bakırköy'de yoğun güvenlik önlemleri alındı. E-5'ten Bakırköy meydanına giriş, İncirli Caddesi ve Ekrem Kurt Bulvarı trafiğe kapatıldı. Sabah Bakırköy'e gitmeye çalışan sürücüler de yolların kapandığını görünce şaşkınlık yaşadı. Polisin Bakıröy çevresindeki güvenlik önlemleri sürüyor
Bakırköy'de yollar trafiğe kapatıldı
01.05.2017 - 08:29 | Son Güncelleme: 01.05.2017 - 08:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının yapılacağı Bakırköy'de yollar trafiğe kapatıldı.
Etiketler : Bakırköy,
469289 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/469289.aspx
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