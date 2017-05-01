Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Yüreğir ilçesindeki Doğankent Mahallesi'nde Suriyeliler ile bir grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Grup, kavganın ardından Karataş Caddesi'nde ateş yakarak yolu araç trafiğine kapattı.

Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Grup, polisin uyarısıyla dağılırken, yoldaki ateş TOMA ile söndürüldü. Yolun açılmasıyla trafik normale döndü.