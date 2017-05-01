Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Taksim ve çevresinde arttırılan güvenlik önlemleri neticesinde, Beşiktaş, Kabataş ve Karaköy iskeleleri, Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na, Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na deniz motoru seferleri kapatıldı.Kadıköy’de bulunan iskeleler ve çevresinde polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.