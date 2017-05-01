1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Taksim ve çevresinde arttırılan güvenlik önlemleri neticesinde, Beşiktaş, Kabataş ve Karaköy iskeleleri, Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na, Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na deniz motoru seferleri kapatıldı.Kadıköy’de bulunan iskeleler ve çevresinde polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.
Vapur ve motor seferleri durdu
01.05.2017 - 09:21 | Son Güncelleme: 01.05.2017 - 09:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Taksim ve çevresinde arttırılan güvenlik önlemleri neticesinde, Beşiktaş, Kabataş ve Karaköy iskeleleri, Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na, Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na deniz motoru seferleri kapatıldı
Etiketler : 1 Mayıs,
469309 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/469309.aspx
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