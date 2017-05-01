Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesindeki sahil kesiminde su turuncuyla bulandı. Sahil kesiminde başlayan turuncu renk istilası, vatandaşlar arasında merak konusu oldu.

ÖTROFİKASYON OLAYI

Uzmanlar tarafından yapılan açıklamada durumun bir Ötrofikasyon olayı olduğundan bahsedilerek, "Ötrofik suların inorganik ya da organik fosfor ve daha az miktarda azot formlarıyla zenginleşmesi anlamına gelmektedir. Bu besin elementlerinin artışı mikro alglerin aşırı gelişmesine neden olurlar. Su kaynaklarımıza, dışarıdan çeşitli enerji düzeylerinde maddeler girmektedir. Nitratlar ve fosfatlar gibi besin tuzları akarsuların drenaj alanları ile arıtımdan geçmemiş kentsel kanalizasyon ve endüstriyel sular yolu ile ortama katılırlar. Bu besin maddeleri su ortamında alglerin büyümesine neden olarak primer besin döngüsünde aşırı üretime neden olurlar.

"DENİZİN SIĞ OLDUĞU KESİMLERDE OLUR"

Su ortamında, besin maddelerinin bol olduğu ortamlar ötrofik sular olarak tanımlanır. Oligotrofik sularda ışık geçirgenliği 15 metreye kadar ulaşırken, ötrofik sularda bu değer 1.5 metre veya daha azdır. Bu nedenle güneş ışınları sadece suyun en üst tabakalarına sızabilirler ve fotosentez sadece bu kısımlarda görülür. Besin maddelerinin zenginliği nedeniyle bu sınırlı bölgede çok yoğun bir su yaşamı oluşur. Sonuç olarak ortaya çıkan yoğun üretim nedeniyle ürün kalıntıları suyun derin tabakalarına çökelerek burada çözünmüş oksijen derişiminde önemli azalmalara neden olurlar. Bunun yanında üst katmandaki fotosentez olayının günlük periyodik değişimleri tüm su kütlesinde geceleri O2'nin tamamen yok olmasına neden olabilir. Oksijenin bu şekilde tükenmesi, sucul yaşamın önemli bir bölümünün ani ölümüne ve ortamda uzun süreli anaerobik durumların ortaya çıkmasına neden olur. Antropojenik etkilerle denizin sığ olduğu kesimlerin bu şekilde kirlenmesi neticesinde deniz kıyılarında turuncu renkli bir su tabakası oluşur" ifadelerine yer verildi.

"DENİZ KİRLİLİĞİ DEĞİL"

Durumun gemi atığı olmadığını söyleyen Mustafa Kemal Ertemel, "Vatandaşlar başka bir kirlilik gemi atığı falan zannediyor ama gemi atığı falan değil. Bunlar deniz analarının Nasıl bir kadının özel günü varsa deniz analarının, her nisanın sonunda ve mayıs ayının başlarında bunlar olur. Yani bu bir deniz kirliliği değildir" dedi.