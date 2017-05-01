Kaza, Keban ilçesinde bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 57 yaşındaki Levent Y., fabrikada çalıştığı sırada forkliftin üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı. Yaralı olarak ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Levent Y., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili savcılık soruşturma başlattı.
Elazığ'da kaza, 1 ölü var
01.05.2017 - 10:14 | Son Güncelleme: 01.05.2017 - 10:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elazığ'da forkliftin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
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469324 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/469324.aspx
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