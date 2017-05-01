Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden bir tanesi olan Kapadokya bölgesinde bulunan Kapadokya Havalimanı pistte yapılacak olan yenileme çalışmaları nedeniyle bugünden itibaren kapatıldı. Havalimanında yapılacak olan çalışmaların 6 ay boyunca devam edeceği öğrenilirken, pistin tamamlanması ile birlikte 30 Eylül tarihinde havalimanı yeniden hizmete açılacak.