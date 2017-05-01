Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden bir tanesi olan Kapadokya bölgesinde bulunan Kapadokya Havalimanı pistte yapılacak olan yenileme çalışmaları nedeniyle bugünden itibaren kapatıldı. Havalimanında yapılacak olan çalışmaların 6 ay boyunca devam edeceği öğrenilirken, pistin tamamlanması ile birlikte 30 Eylül tarihinde havalimanı yeniden hizmete açılacak.
Kapadokya Havalimanı 5 ay kapalı kalacak
01.05.2017 - 13:06 | Son Güncelleme: 01.05.2017 - 13:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Nevşehir’de bulunan Kapadokya Havalimanı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle kapatıldı.
Etiketler : Kapadokya Havalimanı,
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