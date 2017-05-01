Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tokat'ta jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser operasyonunda gözaltına alınan, aralarında 2 emekli albay ile aktif görevde olan 1 binbaşı ve 2 astsubayın da bulunduğu 18 kişi adliyeye sevk edildi. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında Tokat İl Jandarma Komutanlığı'nın 7 aylık titiz çalışması sonucu 3 gün önce Tokat merkezli Amasya, Bursa, Kırıkkale, Kocaeli, ve Şırnak olmak üzere 6 ilde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilerle birlikte çeşitli dönemlere ait 377 altın sikke, 52 gümüş sikke, 55 bronz sikke, 3 santim ebadında heykel, 1 bronz vazo, 1 bronz tabak, silah ve mühimmat ile define aramada kullanılan malzemeler ele geçirildi. Aralarında 2 emekli albay ile aktif görevde olan 1 binbaşı ve 2 astsubayın da bulunduğu 18 kişi İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi.