Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mudanya ilçesinde ağlara 12 kiloluk minekop balığı takıldı. İlçedeki bir balıkçıda sergilenen balık vatandaşların ilgisini çekiyor. Tezgahı süsleyen balığın kilosu 50 liradan satılıyor. Tezgahlardaki diğer balıkların kilogram fiyatı ise şu şekilde: Karagöz 55 lira, Çinekop 40 lira, deniz levreği 40 lira, hamsi 15 lira, istavrit 20 lira.

