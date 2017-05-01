Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İznik Fotoğraf Derneği (İZFOD) üyeleri, Sansarak kanyonu gezisinde bir sürpriz ile karşılaştı. İZFOD Başkanı Metin Emre, fotoğraf grubu ile çıktığı Sansarak kanyonunda türleri arasında nadir rastlanılan boynuzlu engerek yılanını görüntülemeyi başardı. Metin Emre, “Kanyon içinde dolaşırken, dere kenarında güneşlenen bir yılan gördük. Yanına yaklaştığımızda bunun boynuzlu bir yavru engerek yılanı olduğunu anladık. İznik'te şu ana kadar hiç boynuzlu engerek görülmedi. Onu görüntülemek bize nasip oldu" dedi.

