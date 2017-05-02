Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konya’da, Seyit Esen (38), şiddetli karın ağrısı ve gözlerinde sararma şikâyetiyle Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine başvurdu. Tetkiklerde karaciğerinde 3 santimetre çapında taş olduğu tespit edilen Esen’e, müdahale için hastane doktorları harekete geçti. Prof. Dr. Ahmet Öztürk, Prof. Dr. Metin Belviranlı, Yrd. Doç. Dr. Süleyman Bakdık ve Yrd. Doç. Dr. Mehmet Giray Sönmez’den oluşan bir ekip, hastayı ameliyatı aldı. Doktorlar normalde işlem yapılamayan karaciğer taşını, 2,6 milimetrelik “ultra mini” cihazlarla müdahale ederek temizledi. Ekibin bu başarısı da tıp dünyasında bir ilk oldu. Bunu ekip çalışması sayesinde başardıklarını belirten Dr. Öztürk “Karaciğer çok kanamalı bir organ. Kanallar küçük. Buradaki işlemler tahribata sebep olabilir. Bizim kullandığımız aletlerle kanallarda rahat hareket edip, taşa ulaştık. Yurt dışında daha kalın, yaklaşık 1 santimetreye yakın aletlerle yapılmış ender uygulamalar var. Biz ultra mini dediğimiz aletlerle bu işi dünyada ilk yapan klinik olmanın gururunu yaşıyoruz. Uluslararası camiaya bunu duyuracağız” ifadelerini kullandı.