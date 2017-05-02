Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bolu’da bir vatandaş kentin doğal güzelliklerinden olan ve haftasonları binlerce tatilcinin ziyaret ettiği Gölcük Tabiat Parkı’na yüklü bir traktörün römorkuna tutunarak bisikletiyle ulaşmaya çalıştı. Bolu’ya yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan tabiat parkına gitmek isteyen bisikletli bir vatandaş tehlikeli olmasına rağmen bisikletinin üstündeyken traktör römorkuna tutunarak kilometrelerce yolculuk yaptı.