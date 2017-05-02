Bolu’da bir vatandaş kentin doğal güzelliklerinden olan ve haftasonları binlerce tatilcinin ziyaret ettiği Gölcük Tabiat Parkı’na yüklü bir traktörün römorkuna tutunarak bisikletiyle ulaşmaya çalıştı. Bolu’ya yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan tabiat parkına gitmek isteyen bisikletli bir vatandaş tehlikeli olmasına rağmen bisikletinin üstündeyken traktör römorkuna tutunarak kilometrelerce yolculuk yaptı.
Gölcük Tabiat Parkında tehlikeli yolculuk
02.05.2017 - 10:03 | Son Güncelleme: 02.05.2017 - 10:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gölcük Tabiat Parkına traktör römorkuna tutunarak bisikletiyle çıkmaya çalışan vatandaş, yürekleri ağızlara getirdi.
Etiketler : Gölcük Tabiat Parkı,tehlikeli yolculuk,
469616 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/469616.aspx
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