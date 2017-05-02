Meteoroloji Elazığ 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede yarın sabaha kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.Gündüz sıcaklıklarının 2-3 derece azalması beklenen bölgede yağışların öğleden sonra yerel kuvvetli sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.Sağanak nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olması istendi.