Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Elazığ 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede yarın sabaha kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.Gündüz sıcaklıklarının 2-3 derece azalması beklenen bölgede yağışların öğleden sonra yerel kuvvetli sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.Sağanak nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olması istendi.