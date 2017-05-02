Meteoroloji Elazığ 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede yarın sabaha kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.Gündüz sıcaklıklarının 2-3 derece azalması beklenen bölgede yağışların öğleden sonra yerel kuvvetli sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.Sağanak nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olması istendi.
Meteoroloji uyarıyor! Bu illerde yaşayan dikkat
02.05.2017 - 10:10 | Son Güncelleme: 02.05.2017 - 10:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'da sağanak bekleniyor.
Etiketler : Malatya,Elazığ,Bingöl,Tunceli ve Adıyaman,sağanak yağış,meteoroloji,
469619 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/469619.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER