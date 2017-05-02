Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Güzelevler Mahallesi'ndeki Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalında bir kadının sürüklendiğini gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Bu sırada kanal kenarında kurulan pazardaki esnaf, suya girerek kadını çıkarttı. Bölgeye yönlendirilen sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan kadının hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemelerin ardından ceset, kimliğinin tespit edilebilmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.