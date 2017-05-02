Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Karaman Tren Garında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, devriye görevi yapmakta olan resmi polis ekibi, tren garı yanındaki boş alanda bulunan Devlet Demir Yollarına ait ray bağlantı demirlerinin bir kişi tarafından eskici arabasına yüklendiğini görünce şahsı yakaladı. Gözaltına alınan şahsın kimlik kontrolünü yapan ekip, şahsın yarı açık cezaevi firarisi olarak aranan E.A. (22) olduğunu tespit etti. Şüpheli E.A. gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.