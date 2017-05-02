Olay, Karaman Tren Garında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, devriye görevi yapmakta olan resmi polis ekibi, tren garı yanındaki boş alanda bulunan Devlet Demir Yollarına ait ray bağlantı demirlerinin bir kişi tarafından eskici arabasına yüklendiğini görünce şahsı yakaladı. Gözaltına alınan şahsın kimlik kontrolünü yapan ekip, şahsın yarı açık cezaevi firarisi olarak aranan E.A. (22) olduğunu tespit etti. Şüpheli E.A. gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Cezaevi firarisi ray bağlantı demirlerini çalarken yakalandı
02.05.2017 - 11:07 | Son Güncelleme: 02.05.2017 - 11:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Karaman’da ray bağlantı demirlerini çalmaya çalışan cezaevi firarisi polis tarafından suçüstü yakalandı.
Etiketler : karaman,firari,haberler,hırsız,
469637 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/469637.aspx
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