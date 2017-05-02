Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kazım Karabekir Paşa Mahallesi Gölbaşı Caddesindeki bir evde meydana gelen olayda Muazzez Balcı (85) sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenerek kaldırıldığı Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yaşlı kadının hayati tehlikesinin bulunduğu ve olayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.