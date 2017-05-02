Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Artuklu İlçesi'ndeki Anafartalar İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Aslan Ayaz, bugün sabah saatlerinde, yalnız yaşadığı evin tavanına bağladığı iple kendini astı. Komşuları, bir süre sonra, pencereden Aslan Ayaz'ı asılı halde gördü. Eve gelen komşuları kapıyı açamayınca polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kapıyı kırarak eve giren polis ve sağlık ekipleri, ipten aldıkları Aslan Ayaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Aslan Ayaz'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu, eşiyle yaşadığı şiddetli geçimsizlik nedeniyle mahkeme tarafından 6 aylık evden uzaklaştırma cezası aldığı için, kiraladığı evde yanlız yaşadığı bildirildi. İntihar etmeden önce sosyal medyadaki kişisel sayfasından, elinde bir buket çiçek ile çektirdiği fotoğrafı paylaşan Aslan Ayaz'ın, şeker hastası olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.