Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında önceki gün yayımlanan 689 sayılı kanun hükmünde kararname ile Türkiye genelinde 484 akademisyen görevli oldukları üniversitelerden ihraç edilmişti. Diyarbakır DÜ’den ihraç edilen 16 akademisyen, dün Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince üniversite yerleşkesindeki lojmanlara yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı. İfadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürülen akademisyenlerden 13’ü, bugün işlemleri tamamlandıktan sonra serbest bırakıldı. 3 akademisyenin işlemleri ise sürüyor.