Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

7 Cüceler Tiyatro Grubu’nu Türkiye’de ilk kez 35 yıl önce Eskişehir’de kuran Erdal Görgeç, mezarının nasıl yapıldığını anlattı. 1994-1999 yılları arasında Dede Mahallesi muhtarlığını yaptığını ifade eden Görgeç, bu dönemde belediye başkanlığı yapan Aydın Arat’ın muhtarlara ve eşlerine mezarlık hediye ettiğini aktardı. O dönem muhtarlık yaptığı için kendisinin de mezarı bulunduğunu dile getiren Erdal Görgeç, ilk kez kendi mezarını gördüğünü ve mezarlığına çam fideleri diktiğini söyledi. Erdal Görgeç, mezar taşında adının yazmasının kendisini duygulandırdığını, ancak şimdiden mezarını görebildiği için de mutlu olduğunu anlattı.



