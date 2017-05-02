Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik başlattığı çalışma neticesinde Menemen ilçesinde uygulama yaptı. Uygulama noktasında durdurulan bir araçta narkotik dedektör köpeği ile yapılan arama sonucu, dorsenin alt kısmına orijinal haline yakın özel olarak yapılmış olan zula içerisinde, satışa hazır hale getirilmiş 55 ayrı paket içerisinde 120 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Polis ekipleri araç içerisinde bulunan M.V.K. (46) ve Ö.Ç.’yi (23) gözaltına aldı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.