Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun’un Atakum ilçesinde 25 Nisan’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, özel harekat polisi Emre Bağcı’nın da aralarında bulunduğu 5 kişi yaralanmıştı. Şebnem V.’nin kullandığı 06 FF 7855 plakalı otomobil önünde seyreden özel harekat polisi Emre Bağcı yönetimindeki 55 EB 017 plakalı motosiklete arkadan çarparak sürüklemiş, ardından yaya Ozan Utku Taşkın’a çarptıktan sonra bir kafeteryanın içine girmişti. Kazada Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencisi Ozan Utku Taşkın hayatını kaybetmiş, sürücü ve iki çocuğu ile birlikte bir kişi de yaralanmıştı.



Organları bağışlandı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan Emre Bağcı’dan bugün acı haber geldi. Ailesi gencin organlarını bağışlama kararı aldı. Bağcı’nın organları alınarak organ bekleyen hastalara nakledilecek.