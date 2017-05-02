Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bir firmadan kiraladığı araçlar, plakaları terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in isim ve soy isminin baş harflerinden oluşması nedeniyle otoparka çekildi.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hizmet aracı alımı için ihale açtı. Bir araç kiralama firması ihaleyi kazanırken, otomobillerin plakası dikkat çekti.



FG plakalı araçların FETÖelebaşının adı ve soyadını çağrıştırması sorun çıkarttı.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi araçların henüz kabulünü yapmazken, araçların plakasının değiştirilmesini istedi.







Kapılarında belediyeye ve resmi hizmete ait olduğunu belirten yazıların olduğu, FG plakalı otomobiller bunun üzerine İzmit'te İnterteks Fuarı'nın otoparkına çekildi.

Onlarca araç otoparkta plakalarının değişimi için beklemeye alındı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, araçların henüz kabulünün yapılmadığını belirterek, araçların plakasının değiştirildikten sonra hizmet vermeye başlayacağını söyledi.