Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, 1 Mayıs günü Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, polis ekipleri Kıyıboyu Caddesi’nde ilerleyen otomobildeki kadından şüphelendi. Otomobili durdurup kimlik sorgusu yapan ekipler, araçta da detaylı arama yaptı. Yapılan aramada bir ajanda ve 300 gram kokain ele geçirildi. Bunun üzerine Meryem Ç. (24) isimli kadın gözaltına alındı. Emlakçılık yaptığı tespit edilen kadının ele geçirilen ajandasında, sattığı, kiraladığı evler ile kokain servisi yaptığı kişilerin ismi ve alacağı para miktarlarına ilişkin kayıtlar tespit edildi. Meryem Ç., getirildiği emniyet müdürlüğünde susma hakkını kullandı. Savcılığa ifade veren genç kadın, 2 yıl önce eşinden ayrıldığını, 2 çocuğu olduğunu söyleyerek eski kocasının kendisine kumpas kurduğunu, kokain ile alakasının olmadığını öne sürdü. Meryem Ç., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Sanık kadın, cezaevine gönderilirken kendisini çeken basın mensuplarına tepki gösterip saldırdı.

