Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Nisan ayı tüketici fiyat endeksini (TÜFE) açıkladı. Buna göre Nisan ayında fiyatı en fazla artan ürün bir önceki aya göre fiyatı yüzde 61,03'lük artış gösteren domates oldu. Yüzde 29,33'lük artış gösteren patates ikinci olurken, fiyatı yüzde 21,21 artan tek parça elbise üçüncü sırada yer aldı.

Fiyatı en fazla artış gösteren ürünler sıralaması şöyle gerçekleşti: "Portakal yüzde 20,18, kadın gömleği yüzde 19,97, kadın ceketi yüzde 19,71, muz yüzde 17,33, erkek ceketi yüzde 16,52, yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar yüzde 14,53, etek yüzde 14,20, erkek takımı elbise (erkek için) yüzde 13,56, kadın ayakkabısı yüzde 13,34, çocuk pantolonu yüzde 12,45, limon yüzde 10,03, makyaj malzemeleri yüzde 8,35, kahve yüzde 7,29, havuç yüzde 6,58, sabun yüzde 5,96, koyun eti yüzde 5,54 ve tavuk eti yüzde 5,07"

Fiyatı en fazla düşen patlıcan

Nisan ayında bir önceki aya göre fiyatı en fazla düşen ürün yüzde 47,99 düşüş gösteren patlıcan olurken, yüzde 46,66'lık düşüş ile salatalık ikinci, yüzde 42,31'lik düşüş gösteren taze fasulye de üçüncü oldu. Nisan'da fiyatı en fazla düşüş gösteren ürünler ise şöyle sıralandı: "Kabak yüzde 41,34, sivri biber yüzde 37,79, yumurta yüzde yüzde 13,58, kasko ve zorunlu trafik sigortası yüzde 8,29, lpg dolum ücreti yüzde 7,90, tüp gaz yüzde 4,28, bulaşık bezleri yüzde 3,86, fındık içi yüzde 2,15, yatak örtüsü yüzde 1,48, ayran yüzde 1,15, yoğurt yüzde 1,10, tahin helvası yüzde 1,00, kesme şeker yüzde 0,81, bebek bezi yüzde 0,62, mendil yüzde 0,60, tuvalet kağıdı yüzde 0,53 ve televizyon yüzde 0,46"