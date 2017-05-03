Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesinde bulunan Türk Telekom Lisesi Pansiyonu’nda kalan erkek öğrenciler, dün akşam yemekten sonra 18.30 sularında karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle pansiyon görevlilerine başvurdu. 30 öğrenci, ambulanslarla Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi ile Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak serum tedavisi uygulandıktan sonra taburcu oldu. Saat 23.30 sularında 8 öğrencinin yine karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle pansiyon görevlilerine başvurması sonucu bu öğrenciler de Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak serum tedavisi uygulandıktan sonra taburcu oldular. İncelenmek amacıyla öğrencilerin yedikleri yemeklerden numuneler alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.