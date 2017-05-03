Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay iki gün önce Yakakent İlçesi Yassıdağ Mahallesi Dikencik mevkiinde meydana geldi. Tartıştığı 74 yaşındaki babası Kazım İnce'yi baltayla öldürdükten sonra ahıra gömen Serkan İnce, ormanlık alana kaçtı. Jandarma ekiplerinin çalışması sonucu bu sabah bir dağ evinde hareketlilik fark edildi. Eve doğru yaklaşan ekipler, şüphelinin burada olduğunu belirledi. Silahlı olan Serkan İnce'yi ekipler teslim olması konusunda ikna etmeye çalıştı. Teslim olmayarak tüfeğini ekiplere doğrultan Serkan İnce, ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan şüphelinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

