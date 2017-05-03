Alınan bilgilere göre Polis ekiplerinin gece geç saatlerde mahallelerde yapmış olduğu asayiş uygulamasında durumundan şüphelenilen Ş. Y. isimli şahsın 3 ayrı suçtan arandığı hakkında 10 yıl 5 ay hapis cezası bulunduğu uyuşturucu ticareti yapmaktan arandığı tespit edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltında alınan Ş.Y. adli makamlara sevk edildi.
Aranan şahıs polisin dikkatinden kaçmadı
03.05.2017 - 16:30 | Son Güncelleme: 03.05.2017 - 16:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş şubesi ekipleri tarafından yapılan uygulamada 3 ayrı suçtan aranan ve hakkında 10 yıl 5 ay hapis cezası bulunan Ş.Y. yakalandı.
Etiketler : düzce,polis,yakalandı,
470058 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/470058.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER