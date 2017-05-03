Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgilere göre Polis ekiplerinin gece geç saatlerde mahallelerde yapmış olduğu asayiş uygulamasında durumundan şüphelenilen Ş. Y. isimli şahsın 3 ayrı suçtan arandığı hakkında 10 yıl 5 ay hapis cezası bulunduğu uyuşturucu ticareti yapmaktan arandığı tespit edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltında alınan Ş.Y. adli makamlara sevk edildi.