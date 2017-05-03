Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte Demre’nin Üçağız bölgesinde bulunan keçi ve yavruları, teknelerle Kaş’ın Kasaba Mahallesine taşınmaya başladı. Demre'nin Kapaklı Mahallesinde küçükbaş hayvancılığı yapan Arif Kocakaya, havaların ısınmasıyla birlikte keçi ve yavrularını teknelerle Kaş’ın Kasaba Mahallesine taşımaya başladığını söyledi.

Hayvanlarını taşımak için teknelerden faydalandığını söyleyen Arif Kocakaya, "Ben hayvancılıkla geçiniyorum. Kış mevsiminde, Demre’ye bağlı Kapaklı Mahallesinde hayvanlarımı otlatıyorum. Yaz mevsiminde ise Kaş’a bağlı Kasaba Mahallesinde yaşıyorum. Hayvanlarımı iki mahalle arasında karadan naklediyorum. Ancak küçük ve yürümekte zorlanan hayvanlarımı deniz yoluyla kamyonetlere kadar getiriyorum. Kamyonetlerle de bu nakli gerçekleştiriyorum" dedi.

Küçük balıkçı tekneleriyle taşınan keçiler ise ilginç görüntüler oluşturdu.