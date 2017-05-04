Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde yer kovancılığı ile bal üretimine başlayan Sancak, kendisini arıcılık konusunda geliştirmek için eğitim programlarına katılırken, işin uzmanlarından sahada uygulamalı destek aldı.

Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsünden teknik destek sözü alan Sancak, Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde yaşayan mobilya ustası Mustafa Kaya'ya, geliştirdiği projeyi tır dorsesine uygulaması için başvurdu.

Dışarıdan tır dorsesine ısı yalıtımı yapan ikili, dorsenin ve kovanların içine ısıtma sistemi kurdu. Dorsenin tavanına yerleştirilen güneş panellerinden elde edilen elektrikle ısıtma sistemi, sıcaklığın 15 derecenin altına düşmesiyle devreye giriyor. Sistem, panellerden elektrik üretilemediği durumda ise jeneratörün devreye girmesine imkan sağlıyor.

Tırda, bal sağım yeri de bulunuyor. Burada makineler tarafından sağılan bal, otomatik olarak tırın altındaki 1 tonluk depoya gönderiliyor. Buradan alınarak analiz için laboratuvara gönderilen bal, gerekli incelemenin ardından paketlenerek satışa hazır hale getiriliyor.

Park edildiği zaman arıların rahat etmesi için genişleyen sistem, yola çıkıldığı zaman daralarak trafik kurallarına uygun, gerekli evrakları alınmış normal bir tıra dönüşüyor. Tırda ayrıca iki insanın rahatlıkla yaşayabileceği şekilde banyo, yatak ve mutfak da bulunuyor.

"Mobil arıcılık tırını altı ayda geliştirdik"

Arıcı İbrahim Sancak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "mobil sistem"in gezgin arıcılığın olmazsa olmazı olduğunu söyledi.

Bu sistemin hem güvenli hem de hızlı olduğunu belirten Sancak, şu bilgileri verdi:

"Mobil sistem bir yerden bir yere daha kolay ve seri gidilmesini sağlıyor. Devamlı çiçeği takip etmemiz gerekiyor. Türkiye'de 12 ay boyunca çiçek var. Bu sistem, 12 ay devamlı çiçeğe ulaşmamızı sağlıyor. Arılar ve kovanlar, daha az tahrip oluyor. Tır dorsemizde 192 kovan mevcut. Her kovanda 100 bin arı mevcut. Toplamda yaklaşık 20 milyon arı bulunuyor. Tabut kovan sistemi mevcut. 23 çerçeveden oluşan kovanlar normallerden büyük. Güneş panelleri var ve elektriğini kendisi üretiyor. Hayvanların ölmemesi için ısıtma sistemi geliştirdik."

Üretim kapasitesinin çiçeğe ve arının gücüne bağlı olduğu bilgisine veren Sancak, "mobil aracılık sistemi" ile 2016'da 4,5 ton bal elde ettiklerini belirtti.

Sancak, kestane-ıhlamur balının litre fiyatının 100, çiçek balının ise 60 lira civarında söyledi.