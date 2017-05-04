Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edirne İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce, Uzunköprü ilçesi Gemici köyünde göçmen kaçakçılığına yönelik icra edilen operasyonlarda, iki ayrı olayda illegal yollarla yurt dışına çıkış yapmaya çalışan 9 Afganistan ve 6 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 15 yabancı uyruklu şahıs ile bu şahıslara organizatörlük yapan 2 şüpheli yakalandı. Yabancı uyruklu şahısların Edirne Valiliği İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildiği, organizatörlerin ise sevk edildiği adli mercilerce serbest bırakıldığı öğrenildi.