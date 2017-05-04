Edirne İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce, Uzunköprü ilçesi Gemici köyünde göçmen kaçakçılığına yönelik icra edilen operasyonlarda, iki ayrı olayda illegal yollarla yurt dışına çıkış yapmaya çalışan 9 Afganistan ve 6 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 15 yabancı uyruklu şahıs ile bu şahıslara organizatörlük yapan 2 şüpheli yakalandı. Yabancı uyruklu şahısların Edirne Valiliği İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildiği, organizatörlerin ise sevk edildiği adli mercilerce serbest bırakıldığı öğrenildi.
Edirne’de 15 kaçak göçmen yakalandı
04.05.2017 - 16:00 | Son Güncelleme: 04.05.2017 - 16:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Edirne’de, jandarma ekiplerince yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmak isteyen 9 Afganistan ve 6 Suriye uyruklu olmak üzere 15 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Organizatör olduğu düşünülen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler : edirne,kaçak,jandarma,göçmen,
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