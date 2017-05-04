Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Artvin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Sarp Hudut Kapısı Şube Müdürlüğü görevlilerince, rutin kontrol ve istihbarı çalışmalar ile Sarp Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yaya koridorunda, polis-pasaport işlemlerini tamamlayarak yolcu salonuna girmeden ara koridorda elinde büyük valizle bekleyen Ukrayna vatandaşı M.A. (51) isimli erkek şahsın hareketlerinden şüphelenildi. Polisler söz konusu şahıstan valizini açması istedi. Valizin açılması üzerine içinden cenin şeklinde saklanmış Ukrayna vatandaşı A.Z. (20) isimli kadın çıktı. Ekipler, bayan üzerinden çıkan kimlikte yapılan sorgulamasında, yurda giriş yasağı olduğu tespit edildi öğrenildi.

Gözaltına alınan Ukrayna vatandaşları M.A ile A.Z’nin adli işlem yapılmak üzere Sarp Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğüne teslim edildi.