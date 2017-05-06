Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, kaza, Soma'nın Turgutalp Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Soma'dan Kınık istikametine giden Hamza B.(37) idaresindeki 45 VZ 14 plakalı araç karşı istikametten gelen Erdem Y.(28) yönetimindeki 35 BR 27 plakalı araç ile çarpıştı. Çarpışma sonucu araçlarda bulunan Hamza B., Gülay B, ile Erdem Y. yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık görevlilerinin kaza yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.