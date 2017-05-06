Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir'de polisin kendisinden rüşvet istediği şikayetiyle Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'a ulaşan kadının ihbarı üzerine yapılan operasyonda 3 polis tutuklandı.İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ile görüşerek ihbarda bulunan Dilek B. (55), cinsel saldırı suçlamasıyla Işıkkent Polis Merkezi Amirliği ekiplerince gözaltına alınan oğlu H.B'nin şikayetçi kızın adli muayenesinin temiz çıkması sonrası savcılık tarafından serbest bırakıldığını anlattı.

Bunun üzerine kendisi ile irtibat kuran 3 polisin, "oğlunu biz kurtardık, doktorlara yemek yedirdik, masraflarımız oldu" diyerek kendisinden 20 bin lira istediklerini, daha sonra 15 bin liraya anlaştıklarını ifade eden Dilek B, polislerden davacı ve şikayetçi olduğunu belirtti.

Emniyet müdürü talimat verdi

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine talimat veren Aşkın, konuya ilişkin çalışma başlatılmasını istedi.Ekiplerin yaptığı soruşturmada şüpheli polislerin Işıkkent Polis Merkezi Amirliğinde görevli G.G. (40), B.A. (45) ile Y.K. (44) olduğu belirlendi.Buluşma noktası olarak belirlenen bir parka gelen şüpheli polislerden G.G, destenin üstüne ve altına yerleştirilen seri numaraları önceden alınmış banknotların da bulunduğu paraları kadından aldığı sırada suç üstü yakalandı.Ekipler, diğer şüpheli polisler B.A. ve Y.K'yı da gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, "rüşvet almak" suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

"Suçu işleyeni affetmem"

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, suç ne olursa ve suçlu kim olursa olsun kanunların kendilerine verdiği yetki doğrultusunda mücadele ettiklerini ifade etti.Suç ve suçluyla mücadele etme görevi olan polislerin suçun bir parçası haline gelmesinin kabul edilemeyeceğini ve emniyet teşkilatı içinde böyle kişilerin yerinin olmadığını belirten Aşkın, "Eğer suçu işleyen polis ise bu daha da kötü bir durumdur. İçimizde suç işleyenler varsa bunu onların yanına bırakmayız." diye konuştu.