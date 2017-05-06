Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bor Ahmet Kuddusi Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde aşçı olarak çalışan Ali E. Bor’a bağlı Gökbez köyüne kenger toplamaya gitti. Kendisinden uzun süre haber alamayan Ali E.'nin ailesi durumu Niğde AFAD ve UMKE ekiplerine bildirdi. AFAD Ekipleri vatandaşlarla birlikte sabaha karşı Ali E.’yi arazide cansız bedenini buldu. Ali E.’nin cesedi Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı. Ali E.'nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.