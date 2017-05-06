Bor Ahmet Kuddusi Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde aşçı olarak çalışan Ali E. Bor’a bağlı Gökbez köyüne kenger toplamaya gitti. Kendisinden uzun süre haber alamayan Ali E.'nin ailesi durumu Niğde AFAD ve UMKE ekiplerine bildirdi. AFAD Ekipleri vatandaşlarla birlikte sabaha karşı Ali E.’yi arazide cansız bedenini buldu. Ali E.’nin cesedi Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı. Ali E.'nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.
Kenger toplamaya giden aşçı ölü bulundu
06.05.2017 - 13:31 | Son Güncelleme: 06.05.2017 - 13:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Niğde’de araziye kenger otu toplamaya giden 65 yaşındaki Ali E. ölü olarak bulundu.
Etiketler : Niğde,araziye,kenger otu,
470915 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/470915.aspx
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