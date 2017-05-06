İznik ilçesinde aşırı yağmurdan dolayı su taşkınları meydana geldi. Yeşilcami Mahallesi’ndeki sanayide iş yerlerinin içerisine aşırı yağmurdan dolayı su girdi. Oto tamircileri ve hazır su depolarının bulunduğu iş yerlerinde malzemeler zarar gördü. Ayrıca bazı sokaklarda da rögarlar taşınca ortalık göle döndü. BUSKİ ekipleri, taşkınlara maruz kalan iş yerlerinden suları tahliye ediyor.
Sucuyu su bastı
06.05.2017 - 13:46 | Son Güncelleme: 06.05.2017 - 13:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa’nın İznik ilçesinde aşırı yağan yağmurdan dolayı bazı iş yerlerinde ve mahallerde su taşkınları meydana geldi.
Etiketler : sucu,su,sağanak,yağmur,
470926 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/470926.aspx
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