Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İznik ilçesinde aşırı yağmurdan dolayı su taşkınları meydana geldi. Yeşilcami Mahallesi’ndeki sanayide iş yerlerinin içerisine aşırı yağmurdan dolayı su girdi. Oto tamircileri ve hazır su depolarının bulunduğu iş yerlerinde malzemeler zarar gördü. Ayrıca bazı sokaklarda da rögarlar taşınca ortalık göle döndü. BUSKİ ekipleri, taşkınlara maruz kalan iş yerlerinden suları tahliye ediyor.