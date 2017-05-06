Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muş’un Varto ilçesine bağlı Hamurpet Ortaokuluna 3 yıl önce atanan İzmirli Müzik Öğretmeni Aslı Tanrıkulu’nun öğrencileriyle birlikte kurduğu ’11 Köyün Koro ve Orkestrası’, Maltepe Belediyesi ve Sansev tarafından organize edilen, İstanbul Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali’nde sahne almak üzere Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla İstanbul’a geldi.

İstanbul’a gelen orkestra grubunun üyelerinin uçakta verdiği müzik ziyafeti renkli görüntülere sahne oldu. Şarkılar eşliğinde eğlenen öğrencilere uçakta görevli hostesler de eşlik etti. Hostesler çocuklarla birlikte şarkı söyleyip halay çekti. Yaşanan renkli anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.