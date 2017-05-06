Cengizhan Ö. ve Murat İ. ile Mehmet K. ve Abdullah I. arasında Celal Bayar Parkı'nda henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu Mehmet K. ile Abdullah I. vurularak yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Olay yerinden kaçan Cengizhan Ö. ve Murat İ'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kırıkkale'de silahlı kavga, yaralananlar var
06.05.2017 - 16:59 | Son Güncelleme: 06.05.2017 - 16:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Cengizhan Ö. ve Murat İ. ile Mehmet K. ve Abdullah I. arasında Celal Bayar Parkı'nda henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu Mehmet K. ile Abdullah I. vurularak yaralandı.
Etiketler : Kırıkkale,silahlı kavga,haberler,yaralı,
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