Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cengizhan Ö. ve Murat İ. ile Mehmet K. ve Abdullah I. arasında Celal Bayar Parkı'nda henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu Mehmet K. ile Abdullah I. vurularak yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Olay yerinden kaçan Cengizhan Ö. ve Murat İ'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

