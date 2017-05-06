Merkeze bağlı Arslanköy köyünde yaşayan Satılmış Cemrek (58), sokak lambasının şalterini indirmek için direkteki trafoya çıktı. Bu sırada akıma kapılan Cemrek, yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü. Yakınları tarafından yerde hareketsiz bulunan Cemrek'in, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Cemrek'in cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Çorum'da elektrik akımına kapılan kişi öldü
06.05.2017 - 17:00 | Son Güncelleme: 06.05.2017 - 17:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çorum'da elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.
Etiketler : çorum,iş kazası,elektrik akımı,
470972 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/470972.aspx
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