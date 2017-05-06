Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkeze bağlı Arslanköy köyünde yaşayan Satılmış Cemrek (58), sokak lambasının şalterini indirmek için direkteki trafoya çıktı. Bu sırada akıma kapılan Cemrek, yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü. Yakınları tarafından yerde hareketsiz bulunan Cemrek'in, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Cemrek'in cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.