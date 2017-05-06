Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, B.U (33) ve İ.Ç. (27) isimli şahıslar, telefonla kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp aradıkları kişilere banka hesaplarının terör örgütünün eline geçtiğini, Uşak'ta kuyumcu soygununda isimlerinin bulunduğunu söyledi. Şahısların, vatandaşları korku ve paniğe sürükleyerek, evlerinde bulunan nakit para ve altınları hazırlatıp gönderecekleri polis ekiplerine teslim etmelerini söyleyerek dolandırdıkları tespit edildi.

Bunun üzerine şüpheli B.U, Uşak’tan ticari araçla ayrılacağı esnada, diğer şüpheli ise İ.Ç polis ekiplerinin çalışması neticesinde bir parkta beklediği esnada yakalandı. Yapılan aramada Zehra Sargın (81) isimli yaşlı kadına ait olan 80 bin TL değerindeki ziynet eşyaları, Kabe’den getirilen toprak ve vasiyetnamesi bulundu.



Zehra Sargın olayı şöyle anlattı:"Telefon çaldı, emniyetten aradığını söyledi. Yakın zamanda sarrafa gidip gitmediğimi sordu. Sarrafta hırsızlık olduğunu söyledi ve benim nüfus kağıdımı oraya atıp gittiklerini söyledi. Evime hemen polis gönderdiğini ve arama yapacaklarını söyledi. Korkuma ben de bir şey diyemedim. Geldiler kimliğini sordum, 'yanımda değil arabada' dedi. Beni korkuttular evdeki ziynet eşyalarının yerini sordular, ben de gösterdim. Ziynetleri bulunca acele acele koşup gittiler evden. Kabe’den getirdiğim topraktan vasiyetime kadar her şeyimi alıp kaçtılar. Çok şükür eline ayağına dolan polisimiz bunları sonra yakalamış" dedi.

Olayla ilgili gözaltına alınan İ.Ç adli kontrol şartı ile serbest kalırken, B.U çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

