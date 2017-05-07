Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Mustafa (74) ve Hayriye Ateş (70) çifti evlerinde televizyon izlerken, eski tip tüplü televizyon büyük bir gürültüyle patladı. Patlayan televizyonun neden olduğu yangın bir anda evin tamamını kapladı. Etrafa saçılan cam kırıkları nedeniyle yüzü ve göğsünden ağır yaralanan Mustafa Ateş, bu halde olmasına rağmen şeker rahatsızlığı nedeniyle güçlükle hareket eden eşini evin dışına taşıyarak ölümden kurtardı.