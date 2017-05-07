Edinilen bilgiye göre, Mustafa (74) ve Hayriye Ateş (70) çifti evlerinde televizyon izlerken, eski tip tüplü televizyon büyük bir gürültüyle patladı. Patlayan televizyonun neden olduğu yangın bir anda evin tamamını kapladı. Etrafa saçılan cam kırıkları nedeniyle yüzü ve göğsünden ağır yaralanan Mustafa Ateş, bu halde olmasına rağmen şeker rahatsızlığı nedeniyle güçlükle hareket eden eşini evin dışına taşıyarak ölümden kurtardı.
Aydın'da patlayan televizyon 2 evi kül etti
07.05.2017 - 01:31 | Son Güncelleme: 07.05.2017 - 01:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Olay, saat 19.30 sıralarında Kuyucak ilçesine 8 kilometre uzaklıkta bulunan 5 Eylül Mahallesi'nde meydana geldi.
Etiketler : aydın,patlama,televizyon,
471071 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/471071.aspx
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