Yaklaşık 200 personelin katıldığı eğitim 2 gün sürdü. Durmaz, çoğunluğu “Mavi Masa” çağrı merkezi çalışanı olan çalışanlara şu tavsiyelerde bulundu: Eğitim, hayatımızın her alanında gereklidir. Özellikle farkındalık eğitimleri, kişinin düşünce ve duygu gibi öznel deneyimlere kabullenmeyle yaklaşılmasıdır. Farkındalıkta; düşünce ve duygular, bastırılmaya ya da onlardan kaçınılmaya çalışılmamaktadır. Böylece endişe, üzüntü, kaygı, öfke gibi olumsuz yaşantılara karşı tolerans kapasitesi de artmaktadır.
Personele öfke kontrolü eğitimi
07.05.2017 - 06:40 | Son Güncelleme: 07.05.2017 - 06:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yaşam koçu Funda Durmaz, Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına etkili iletişim ve öfke kontrolü eğitimi verdi.
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471093 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/471093.aspx
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