Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaklaşık 200 personelin katıldığı eğitim 2 gün sürdü. Durmaz, çoğunluğu “Mavi Masa” çağrı merkezi çalışanı olan çalışanlara şu tavsiyelerde bulundu: Eğitim, hayatımızın her alanında gereklidir. Özellikle farkındalık eğitimleri, kişinin düşünce ve duygu gibi öznel deneyimlere kabullenmeyle yaklaşılmasıdır. Farkındalıkta; düşünce ve duygular, bastırılmaya ya da onlardan kaçınılmaya çalışılmamaktadır. Böylece endişe, üzüntü, kaygı, öfke gibi olumsuz yaşantılara karşı tolerans kapasitesi de artmaktadır.