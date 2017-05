Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Canan Eraslan

Tavuktan korkar mısınız? Büyük ihtimalle hayır... Peki kuluçkaya yatmış bir tavuk gördünüz mü hiç? Onun yumurtalarına el uzattınız mı?

İşte o anda tavuğun, nasıl da korkunç bir canlıya dönüştüğünü fark ettiniz mi?

O yumurtaları çatlatıp birer birer ‘cik cikleyen’ civcivlerini arkasına alıp gezdirirken tüylerini kabartarak gururunu göstermesi dikkatinizi çekti mi?

Evet büyük kentlerde zor belki bu müthiş duyguyu izlemek ama, anne olan her canlıda var bu saydıklarım...

Bir kadın anne olunca anlar dünyanın en güzel duygusunu tattığını.

Ancak o zaman edinir, dünyanın bütün zorluklarıyla baş edebilme gücünü.

Bir çocuk ağlamasında canı yanmaya başlar, dünyadaki acılar daha çok yakmaya başlar canını.

Dünyanın en ağır uykusuna sahip olsa da, yavrusunun ilk sesinde hiç uyumamış gibi ayağa dikiliverir anne.

O öksürdüğünde kendi ciğeri sökülüyor zanneder.

“Ben olmazsam ona kim bakacak” diye daha çok korkmaya başlar ölümden.

Onun içindir ki, ne kariyeri gözü görür annenin, ne ‘eskiden’ yapmayı çok sevdiği şeyleri...

Giyim tarzından, tatil zamanına kadar her şeyini ona göre planlar, değiştirir.

Her olayda çocuğuyla bağlantı kuracak bir şey bulur.

Konuşmaya başlarken ağzından çıkan cümlelerin ilk kelimesidir onun adı artık...

Hayat, ‘ondan önce’ ve ‘ondan sonra’ diye ikiye ayrılacaktır artık...

Bir kitapta okumuştum; “Kadın, dünyanın en önemli şeyiyle görevlendirilmiştir; anne olmak... O annenin yetiştirdiği evlatlar, ülkenin başkanı, mühendisi, yazılımcısı, patronu, doktoru, öğretmeni olacak. Yani kadın aslında geleceği şekillendirmekle görevlendirilmiştir” diyordu özetle...

Evet, anneyseniz, bütün bu güzellikleri yaşadınız, yaşıyorsunuz.

Anne olmak istiyorsanız, ‘doğru zaman’ peşindesiniz.

Anne olduğunuz zaman, en doğru zaman mı olacak bilinmez ama kesin olan tek şey var, “Keşke bu duyguyu daha önce tatsaymışım” diyeceksiniz...

İşte önümüzdeki pazar, yani 14 Mayıs Pazar günü, o müthiş duyguyu yaşayanların, dünyaya şekil verenlerin günü.

Dünyaya gelişimizle gururlanan, bu müthiş duyguyu yaşayanların günü.

Hayat gailesi, çoluk-çocuk ve iş telaşıyla ihmal ettiğimiz güzel insanların günü.

Evet, anne sevgisi tek güne sığmayacak kadar büyük ama hiç olmazsa bu pazar, “İşim vardı gelemedim” demeyin.

Unutmayın, siz “İşim vardı gelemedim” derseniz, çocuğunuz da bir gün size aynı bahaneleri sıralayacak...

Dünyaya meydan okudum çünkü...

Evrim Kırmızıtaş Başaran. O, tıpkı soyadı gibi, inanan ve başaran bir kadın.

Geçtiğimiz günlerde ilk defa kadın gayrimenkul danışmanı olarak Dünya Birinciliği Ödülü’nü aldı. İyi bir eş, iyi bir anne ve başarılı bir iş kadını olan Evrim Hanım, bu başarısından, en çok çocukları için gurur duyduğunu şu sözlerle anlatıyor: Çocuklarıma bir anne olarak daima örnek olmam gerektiğini düşünüyorum. Biliyorum ki, elde ettiğim başarılar onları ileride gururlandıracak. Bu yüzden çalıştığım alanda dünya birincisi olmak, çocuklarım benimle gurur duyacağı için çok daha önemli.

Evet, Evrim Hanım’ı annesi güçlü ve çalışkan bir kadın olarak yetiştirmiş. O ise başarılarıyla çocuklarını gururlandırıp onlara örnek olmak için çırpınıyor... “Hayatta en büyük zenginliğim, mutlu bir aileye sahip olmak” cümlesini dilinden hiç düşürmeden...

Baba adaylarının görevi de büyüK

Çiftlerin, çocuk sahibi olmak için hazırlandığı dönemde, anne adayı kadar baba adayına da büyük grev ve sorumluluk düşüyor. Çünkü gebelik anne adayında psikolojik değişikliklere sebep oluyor ve bu değişikliklerde ailesinden ve en önemlisi de eşinden yeterli desteği görmeyen kadınlarda kalıcı psikolojik problemler baş gösterebiliyor. Bunun için eşlerin konuyla ilgili kitapları okuması gerek. Özellikle baba adayı durumu anlayıp, yakın akrabalara zaman zaman telkinlerde bulunmalı.