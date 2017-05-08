Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı 79 ilde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Konya'da da Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından bugün merkez Karatay İlçesi Doğanlar Mahallesi'ndeki önceden belirlenen 27 adrese baskın düzenledi. Operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 400 gram esrar, 5 gram eroin, 1 tabanca, 43 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Şüpheliler Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi'ne götürüldü.