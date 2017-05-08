Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, geçen cumartesi günü İncilipınar Mahallesi'nde meydana geldi. Gece geç saatlerde elektronik eşya satışı yapılan mağaza önüne gelen iki şüpheli, kaldırım taşları ile vitrin camını kırdı. Camı kırdıktan sonra içeri giren 2 şüpheli, mağazadaki 10 diz üstü bilgisayarı 30 saniye içerisinde çalarak kayıplara karıştı. İşyeri sahibinin olayı fark etmesinin ardından ihbarda bulunmasıyla harekete geçen Hırsızlık Büro polisleri, kamera görüntülerini inceleyerek şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.

Hırsızların bilgisayarları çalması ise mağazanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Vitrin camını kırarak mağazaya giren hırsızların rahat tavırlar sergilemeleri de dikkat çekti.