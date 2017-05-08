Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya yolu üzerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine '35' plakalı otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan yapılan aramalarda, tampon bölümüne zulalanmış 8 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, otomobilin kiralık olduğu bildirildi.
Kiralık araçta 8 kilo esrar çıktı
08.05.2017 - 12:28 | Son Güncelleme: 08.05.2017 - 12:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri polisi şüphe üzerine durduğu kiralık araçta 8 kilogram esrar ele geçirdi.
Etiketler : esrar,uyuşturucu,kiralık araç,
471480 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/471480.aspx
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