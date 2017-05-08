İskele Adyar arasında yürüyüşe çıkan vatandaşlar, geçtiğimiz günlerde denizde sahilin sarıya boyandığını gördü.
Burhaniye Çevre Platformu, çevre kirliliği tehlikesi ihtimali önünde harekete geçti. Ardından yapılan araştırmada bu durumun polenlerden kaynaklandığını ve kirlilik ile ilgili olmadığı ortaya çıktı.
Burhaniye’de deniz sarıya boyandı
08.05.2017 - 14:25 | Son Güncelleme: 08.05.2017 - 14:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde denizin sarıya boyanması vatandaşı endişelendirdi.
İskele Adyar arasında yürüyüşe çıkan vatandaşlar, geçtiğimiz günlerde denizde sahilin sarıya boyandığını gördü.
Kaynak: İHA
Etiketler : Burhaniye,
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