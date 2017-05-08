Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İskele Adyar arasında yürüyüşe çıkan vatandaşlar, geçtiğimiz günlerde denizde sahilin sarıya boyandığını gördü.

Burhaniye Çevre Platformu, çevre kirliliği tehlikesi ihtimali önünde harekete geçti. Ardından yapılan araştırmada bu durumun polenlerden kaynaklandığını ve kirlilik ile ilgili olmadığı ortaya çıktı.

