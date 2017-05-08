Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgilerde, operasyonun Sultandağı ilçesinde gerçekleştirildiği kaydedildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satışı yapan şahıslar üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde bir şüpheli şahsın yakalanarak gözaltına eldi. Şüphelinin yapılan ev ve iş yeri aramalarında ise toplam 343,9 gram esrar maddesi ele geçirilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.