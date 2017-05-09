Bakanlık, fotoğraflarda yer alan piton ve timsah nedeniyle Şıklaroğlu’nun evinde arama yapılmasını istedi. Yabani hayvanlara el konularak hayvanat bahçesine teslim edilecek. Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde ve yaban hayvanlarıyla ilgili kanunda, usule aykırı olarak avlanan yaban hayvanlarının et, yumurta, deri, post, boynuz ve benzeri parçaları ile türevlerini satmak, satın almak, nakletmek, ithalatını ve ihracatını yapmak yasak. Yaban hayvanını evde beslemek de yasak kapsamında. Bakanlık, Cengiz Şıklaroğlu’na evinde söz konusu hayvanları bulundurması nedeniyle 914 TL ile 4 bin 590 TL arasında ceza kesecek.
Çerkez Cengiz için Bakanlık harekete geçti
09.05.2017 - 09:54 | Son Güncelleme: 09.05.2017 - 09:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kamuoyunda “Çerkez Cengiz” olarak bilinen Cengiz Şıklaroğlu’nun sosyal medya üzerinden paylaştığı pitonlu ve timsahlı fotoğraflar üzerine Orman ve Su İşleri Bakanlığı savcılığa başvurdu. Bakanlık, fotoğraflarda yer alan piton ve timsah nedeniyle Şıklaroğlu’nun evinde arama yapılmasını istedi.
Bakanlık, fotoğraflarda yer alan piton ve timsah nedeniyle Şıklaroğlu’nun evinde arama yapılmasını istedi. Yabani hayvanlara el konularak hayvanat bahçesine teslim edilecek. Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde ve yaban hayvanlarıyla ilgili kanunda, usule aykırı olarak avlanan yaban hayvanlarının et, yumurta, deri, post, boynuz ve benzeri parçaları ile türevlerini satmak, satın almak, nakletmek, ithalatını ve ihracatını yapmak yasak. Yaban hayvanını evde beslemek de yasak kapsamında. Bakanlık, Cengiz Şıklaroğlu’na evinde söz konusu hayvanları bulundurması nedeniyle 914 TL ile 4 bin 590 TL arasında ceza kesecek.
Kaynak: Habertürk
Etiketler : Çerkez Cengiz,
471755 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/471755.aspx
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