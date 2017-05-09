Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üçüncü boğaz köprüsü Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün kulesine tırmanarak 350 metre yükseklikte öz çekim yapan Smirnov, bu sefer de Ankara’da arkadaşıyla birlikte izinsiz girdiği bir inşaatın tepesine çıktı. Rooftopper adı verilen tırmanma ve parkur sporcusu Smirnov, çektiği videoyu ise “Zirvede Ölümle Eğlenmek” başlığıyla facebook adresinde yayınladı.

Daha önce Kadıköy’deki Perili Köşk’ün çatısına tırmanan Smirnov, çatıdan aşağıya inerken bastığı taşın kayması sonucu dengesini kaybederek yere düşmüş ve yaralanmıştı.