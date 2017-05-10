Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, 11.00 sıralarında orduevi karşısında sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar denizde hareketsiz yatan bir kişiyi fark edince polise haber verdi. Olay yerine gelen Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Su Altı Ekibi Durmuş Kara’ya (77) ait olduğu tespit edilen cesedi tekneye alarak Tekirdağ Balıkçı Barınağına getirdi. Ceset, 112 ekiplerinin incelemesinin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi Morguna götürüldü. Öte yandan balıkçı barınağında ağ tadilatı yapan balıkçılar şahsın kısa bir süre önce yanlarından geçip Balıkçı Barınağının uç kısmına doğru gittiğini belirterek, "Başına böyle bir şey geleceğini bilseydik o tarafa gitmesine izin vermezdik" dedi.